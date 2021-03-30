مسؤول أوروبى يكذب التايمز: لم نتفق مع بريطانيا بشأن لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالات أنباء أوروبية، نفى المسؤول بالتكتل الغربى مناقشة قضية موقع الانتاج الهولندى "هاليس"، بعد الموافقة عليه رسميًا الأسبوع الماضى، والذى يعتمد عليه الاتحاد الأوروبى فى الإمداد باللقاحات.
وبسؤاله عن الاتفاق الوشيك مع بريطانيا، قال المسؤول الأوروبى: "لم نقترب من الاتفاق"، مضيفًا أنه "على عكس التقارير الذى ذكرتها وسائل الاعلام البريطانية، لم تُجرى أى مفاوضات فى مطلع الأسبوع".
وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية زعمت، السبت الماضى، أن الاتحاد الأوروبى وبريطانيا على وشك الاتفاق على اللقاحات، قائلة إن الاتحاد الأوروبى سيتراجع عن حظر تصدير لقاح "فايزر-بيونتيك" إلى بريطانيا، كما هدد فى السابق.
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن المملكة المتحدة ستلتزم بدورها بالتخلى عن بعض شحنات لقاحات أسترازينيكا فى هولندا، التى خصصت للمملكة المتحدة.
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