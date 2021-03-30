البنتاجون: رصدنا طائرتين حربيتين روسيتين قرب ألاسكا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان أصدره البنتاجون، أمس الإثنين، قالت قيادة الدفاع الجوى والفضائى لأمريكا الشمالية "NORAD"، إن وسائلها تابعت تحليق الطائرتين الروسيتين بالقرب من ألاسكا، لافتة إلى أن الطائرتين الروسيتين لم تدخلا أجواء الولايات المتحدة أو كندا.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، لم يصدر أى تعليق رسمى عن وزارة الدفاع الروسية بشأن ما أعلنه الجانب الأمريكى.

وكان المكتب الصحفى لأسطول الشمال الروسى أعلن فى وقت سابق، عن تحليق آخر لطائرتى "تو 142" تابعتين للأسطول، فوق المياه الدولية لبحر الشمال وبحر النرويج فى عملية روتينية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا، يوم الإثنين، عن تحليق قاذفتى "تو 160" استراتيجيتين روسيتين فوق بحرى بارينتس والنرويج، برفقة مقاتلات "ميج 31"، مؤكدة أن جميع تحليقات الطيران الروسى تنفذ بالتوافق التام مع القانون الدولى وقواعد الملاحة الدولية.