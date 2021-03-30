النمسا تعفى مسافرى 6 دول من اختبار كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم الثلاثاء، أن الدول الست هى "أستراليا وأيسلندا ونيوزلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والفاتيكان"، مشيرا إلى أن الاعفاء يرجع إلى انخفاض معدل الإصابات والسيطرة على الوضع الوبائى فى الدول الست.

وأشار البيان إلى أنه بالنسبة للمسافرين عموما، يجب اعتبارا من بعد غد الخميس، الأول من أبريل الحصول على تصريح سفر مسبق ويكون صالح لمرة واحدة فقط كل 28 يومًا.