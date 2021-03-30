عاهل البحرين يعين رئيس البعثة الدبلوماسية لدى إسرائيل

أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الثلاثاء، مرسوما يقضي بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية للمملكة لدى دولة إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إنه جرى إصدار مرسومين، الأول رقم (42) لسنة 2021 يقضي بإنشاء بعثة دبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل.

أما المرسوم الثاني رقم (43) لسنة 2021، فيقضي بتعيين السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيسا للبعثة الدبلوماسية للمملكة لدى دولة إسرائيل.

ووقعت البحرين، في 15 سبتمبر الماضي في العاصمة الأميركية واشنطن، اتفاقية سلام مع إسرائيل.

وفي وقت سابق، قال العاهل البحريني، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "انطلاقا من حرصنا على أمن واستقرار المنطقة، وتجسيدا لنهجنا الراسخ في الانفتاح والتعايش مع الجميع، فقد تم الإعلان عن إقامة العلاقات مع إسرائيل، في رسالة حضارية تؤكد بأن يدنا ممدودة للسلام العادل والشامل باعتباره الضمانة الأفضل لمستقبل شعوب المنطقة جميعا".

وأشاد عاهل البحرين بـ"الجهود المقدرة التي بذلتها الولايات المتحدة لإنجاز هذه الخطوات الاستراتيجية الهامة".

وأكد على تمسك البحرين واحترامها لالتزاماتها الدولية المتمثلة في المحافظة على قوة واستقرار النظام الدولي واستمرار دوره في تحقيق السلم العام.