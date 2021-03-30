استعدادًا لرمضان.. تكثيف أعمال الصيانة والعناية بالمرافق للمسجد الحرام

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف بن ذياب الجحدلى قوله، إن الإدارة تعمل مع قرب حلول شهر رمضان على تكثيف أعمال تطهير وتعقيم جميع المرافق الخارجية التابعة للمسجد الحرام، ومتابعة أعمال التشجير والتشذيب والرى يوميا باستخدام أحدث الآليات، حيث يجرى بشكل دورى تشذيب وتشكيل جميع الأسوار والممرات والواجهات.
وأضاف أن الكوادر البشرية والآلية الخاصة بالإدارة تعمل على أعمال الرش بالمبيدات الحشرية وغسيل واجهات مبنى إدارة مصنع كسوة الكعبة المشرفة والأقسام والمعرض ومقتنياته خارجياً وداخلياً، وتعقيم كامل المبانى وتنظيف وتلميع المعروضات والمجسمات فى معرض عمارة الحرمين الشريفين.
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