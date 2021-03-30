أخبار اليمن : الراعي يوجه رسالة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي

الراعي يوجه رسالة لرئيس الاتحاد البرلماني الدوليوجه رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي رسالة إلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو، بشأن التقرير الأول للفريق الوطني المعني بالتواصل مع فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين التابع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني باليمن.

حيث تضمن التقرير أبرز الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي الاماراتي في اليمن خلال الفترة من 26 مارس 2015م وحتى 30 يونيو 2020م.

دوت الخليج يعيد نشر نص الرسالة:

مرفق لكم بهذا التقرير الأول للفريق الوطني المعني بالتواصل مع فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين التابع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني باليمن, بشأن أبرز الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في اليمن خلال الفترة من 26 مارس 2015م وحتى 30 يونيو 2020م والصادر بتاريخ 6 مارس 2021م مع العلم أن اليمن يتعرض لجرائم حرب وإبادة جماعية من قبل دول تحالف العدوان السعودي والذي تسبب في قتل عشرات الآلاف من المواطنين اليمنيين جُلهم من الأطفال والنساء والشيوخ ودمر كامل البنية التحتية وكل مقدرات اليمن بالإضافة لحصار بري وبحري وجوي خانق جعل الشعب اليمني يعيش أكبر كارثة إنسانية مأساوية في العالم.

آملين عرض الموضوع على اتحادكم لاتخاذ موقف عقلاني وإنساني حكيم لرفض مثل تلك الجرائم والانتهاكات بحق أطفال وشيوخ ونساء اليمن التي تؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة وتؤدي إلى آثار كارثية على المواطن اليمني.

