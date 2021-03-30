منظمة التحرير: إسرائيل تمددت على 42% من الأراضى الفلسطينية المحتلة

جدة - نرمين السيد - وفى تقرير بمناسبة "يوم الأرض"، قالت هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن إسرائيل "تبنت سياسات وإجراءات عسكرية إرهابية امتدت على مساحة 42% من الأراضى المحتلة 1967".

وأضافت الهيئة الفلسطينية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلى باتت تسيطر بالفعل على 70% من الأراضى المصنفة "ج" فى الضفة الغربية، "لقتل أى فرصة لإقامة دولة فلسطينية حرة متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، وبالتالى قتل الحلم الفلسطينى بالحرية والاستقلال".

وأشارت المنظمة إلى أن التوسع الإسرائيلى "أدى إلى تحويل المدن والقرى والبلدات والتجمعات الفلسطينية إلى كنتونات وجزر منعزلة منفصلة عن بعضها البعض، يراد لها أن تتواصل جغرافيا من خلال الأنفاق والجسور، أما على الأرض فالسيطرة المطلقة للمستوطنين والجيش الإسرائيلى".

كما نوهت إلى أن أعداد المستوطنين الإسرائيليين بلغ حوالى 700 ألف، فى 329 مستوطنة وبؤرة استيطانية، و144 موقعًا استيطانيًا تحت مسمىيات خدمية أو عسكرية أو ترفيهية وغيرها.

ويرصد تقرير المنظمة، ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلى من هدم 306 منازل ومنشأة فلسطينية منذ مطلع العام الجارى، وإخطار أكثر من 220 منزلاً ومنشأة بالهدم ووقف العمل، موضحة أن إسرائيل شقت الكثير من الطرقات الاستيطانية العنصرية لخلق تواصل جغرافى بين المستوطنات الإسرائيلية، وفصل المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم عن بعضها البعض.