جدة - نرمين السيد - وبحسب "سكاى نيوز"، أبلغ الأسد مجلس الوزراء فى تسجيل مصور وزعه مكتبه، أن الهبوط الحاد فى سعر صرف الليرة السورية يجب التعامل معه على أنه "معركة" ستخسرها مؤسسات الدولة إذا لم يقف المواطن معها.
وفى تصريحات الثلاثاء، قال الرئيس السورى إن انهيار العملة السورية معركة تدار من الخارج، وتستلزم وقوف المواطنين مع الدولة"، وفقا لوكالة رويترز.
وأضاف الأسد فى تصريحاته: " ارتفاعات الأسعار غير المنطقية وفى غضون ساعات لا مبرر لها، وينبغى معاقبة التجار المتربحين".
ووصلت الليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، فى وقت سابق من مارس، عندما وصل تداولها إلى 4.000 مقابل الدولار الأمريكى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسد: معركة العملة تدار من الخارج وعلى المواطنين الوقوف معنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.