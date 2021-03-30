الأسد: معركة العملة تدار من الخارج وعلى المواطنين الوقوف معنا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سكاى نيوز"، أبلغ الأسد مجلس الوزراء فى تسجيل مصور وزعه مكتبه، أن الهبوط الحاد فى سعر صرف الليرة السورية يجب التعامل معه على أنه "معركة" ستخسرها مؤسسات الدولة إذا لم يقف المواطن معها.

وفى تصريحات الثلاثاء، قال الرئيس السورى إن انهيار العملة السورية معركة تدار من الخارج، وتستلزم وقوف المواطنين مع الدولة"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف الأسد فى تصريحاته: " ارتفاعات الأسعار غير المنطقية وفى غضون ساعات لا مبرر لها، وينبغى معاقبة التجار المتربحين".

ووصلت الليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، فى وقت سابق من مارس، عندما وصل تداولها إلى 4.000 مقابل الدولار الأمريكى.