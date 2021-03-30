البرلمان العربى يؤكد دعمه لنضال الشعب الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان أصدره البرلمان العربى اليوم بمناسبة الذكرى 45 ليوم الأرض الفلسطينى، التى يتم إحياؤها فى الثلاثين من مارس من كل عام.

وشدد العسومى على رفضه وإدانته التامة للسياسات الاستيطانية التى تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والتى تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية التى تؤكد على بطلان وعدم شرعية جميع أشكال الاستيطان فى جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس.

وأضاف رئيس البرلمان العربى، أن إحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطينى هذا العام، تأتى فى ظل ظروف استثنائية يعيشها العالم بأسره جراء جائحة كورونا، والتى فرضت تحديا جديدا إضافيا على الشعب الفلسطينى، مشيدا بكفاحه الذى يمثل نموذجاً ملهماً فى الصمود وقوة الإرادة والإصرار على استعادة حقوقه المشروعة والثابتة غير القابلة للتصرف، والتى يضمنها القانون والشرعية الدولية.

ودعا رئيس البرلمان العربى، المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة.

وأكد ضرورة حشد الجهود الدولية اللازمة للتوصل إلى حل نهائى ومستدام للقضية الفلسطينية، قائم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1976 وعاصمتها مدينة القدس، وكذلك حق العودة وحل قضية اللاجئين وغيرها من قضايا الوضع النهائى.