وزير الإعلام الأردنى: أبناء الكنانة حلوا الأزمة السفينة بأيد وعقول مصرية

جدة - نرمين السيد - وقال دودين، فى تصريحات تلفزيونية، أن هؤلاء هم أبناء الكنانة واستطاعوا حل الأزمة بأيدى وعقول مصرية.
وأكد أن مصر رافعة للدول العربية، كما كانت وستبقى بأذن الله، والتعاون الذى يجمعها مع الأردن استراتيجى وتاريخى، مشيراً إلى العلاقات الأخوية الفريدة التى تجمع جلالة الملك عبدالله الثانى بأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسى.
ولفت إلى أن علاقات التعاون الأردنية المصرية تترجم اليوم عبر لجان عملية مشتركة فى مختلف المجالات والقطاعات.
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