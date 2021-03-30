الرئيس اللبناني يؤكد حرصه على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة

دوت الخليج :- دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى تشكيل حكومة قادرة على معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون بأسرع وقت ممكن.

وقال في تصريح صحافي اليوم الاثنين، إن الحكومة تؤلف وفق معايير محددة تحترم أسس توزيع التوازن، وتمكن أصحاب الصلاحيات من ممارسة صلاحياتهم، وليس عبر اعتماد مبدأ "احتكار شخص لعملية التأليف".

وجاء هذا التصريح في خضم سجال بين عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري بشأن تفسير البند الدستوري المتعلق بتشكيل الحكومة، فيما تتولى الحكومة المستقيلة برئاسة حسان دياب تصريف الأعمال. وكالات

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