اجتماع وزراء الخارجية الثلاثي أكد على تعزيز مستوى التنسيق بين الأردن ومصر والعراق

دوت الخليج :- قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الاثنين، إن اجتماع وزراء خارجية الأردن والعراق ومصر في بغداد ناقش تقوية الوسائل لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين البلدان الثلاثة، مع التأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب بصوره كافة، وتعزيز مستوى التنسيق بين الدول الثلاث لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.
وتطرق الاجتماع إلى القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى بالاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة بدءا من القضية الفلسطينية والأزمة السورية والحرب على الإرهاب ومستجدات الأزمة اليمنية والليبية.
وبحث الاجتماع موضوع تسهيل منح تأشيرة وتسهيل التنقل بين البلدان الثلاثة، مع التأكيد على أهمية عقد الاجتماع الثلاثي بصفة دورية لتنسيق المواقف والسياسات بين الدول.
في الجانب الاقتصادي، قال حسين إن الاجتماع تطرق إلى التعاون في مجال التكامل الصناعي وتأهيل المصانع العراقية والتأكيد على القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث في الصناعات الدوائية والأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية والجلود والملابس والصناعات الكيميائية.
وتناول الاجتماع مسألة المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية المسماة سابقا المدينة الصناعية وإلى مشروع الربط الكهربائي ومد خط له علاقة بالنفط وأنبوب النفط من البصرة إلى العقبة، وفق وزير الخارجية العراقي.
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