انقلاب سفينة روسية فى حوض لبناء السفن فى بطرسبورج

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان المكتب بحسب "روسيا اليوم": "فى الساعة 15:15 بتوقيت موسكو، تلقت فرقنا إشارة حول انقلاب سفينة قيد الإنشاء فى حوض لبناء السفن، وأرسلنا وحدات الدفاع المدنى والإنقاذ إلى هناك، وعند وصولهم تأكدوا من أن الحادث وقع بسبب الرافعة، حيث غمرت المياه غرف السفينة.. فى الوقت الحاضر، تم تعديل السفينة".

وأضاف: "الحادث أسفر عن إصابة شخصين، وعولجا فى المكان ولم يتم إدخالهما إلى المستشفى".

من جهتها، أشارت خدمة الإنقاذ فى منطقة كيروفسكى بمنطقة سانت بطرسبورج، إلى أن "ما بين شخصين وأربعة أشخاص أصيبوا"، وحسب معلومات أولية "نُقل أربعة أشخاص مصابين بكسور إلى مستشفى الإسعاف، وأن هناك شخصين فى عداد المفقودين".

من جهته، أكد مصدر فى خدمات الطوارئ بالمنطقة، أنه "لم يتم العثور على شخصين كانا فى عنبر سفينة الصيد، وأن فرق الغوص تستعد لمسح السفينة".