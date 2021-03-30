الدفاع الفرنسية: ضرباتنا الجوية بمالى يناير الماضى ضد إرهابيين وليس مدنيين

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية فى بيان، بحسب "سبوتنيك"، إنها تصرّ بكل قوّة على أن الضربة الجوية التى نفذت فى الثالث من يناير الماضى فى مالى استهدفت جماعة مسلحة إرهابية" ولم تستهدف مدنيين، مشيرة إلى أن "لديها العديد من التحفظات بشأن المنهجية التى اتبعها تقرير الأمم المتحدة حول القصف الجوى الفرنسى فى مالى".
واعترضت الوزارة على الشهادات التى أدلى بها سكان محليون والتى لا يمكن التأكد من صحتها كما تعارض الفرضيات التى لا تعتمد على منهجية استخباراتية، مؤكدة أن الضربات الجوية لم تتسبب فى مقتل أى امرأة أو طفل بل أدت إلى مقتل إرهابيين.
وتابع البيان الفرنسى أن تقرير الأمم المتحدة يعتمد على شهادات سكان محليين لم يتم الإفصاح عن هوياتهم أو الظروف التى أدلوا بها بشهاداتهم، وأنه من المستحيل التمييز بين المصادر الموثوقة والشهادات المزيفة الصادرة عن مواطنين متعاطفين مع الإرهابيين.
وأوضح أيضا أن الضربة الجوية اعتمدت على معلومات استخبارية دقيقة تسمح باحترام القانون الدولى الإنسانى.
وكان التقرير الأممى حول الضربة العسكرية الفرنسية أشار إلى أنها استهدفت حفل زفاف فى بونتى وسط البلاد، حضره 100 من المدنيين وكان بينهم عدد من المسلحين.
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