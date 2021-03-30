الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على مزيد من الإيرانيين بسبب انتهاكات حقوقية

جدة - نرمين السيد - أكد ثلاثة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبى، أن الاتحاد بصدد الموافقة على فرض عقوبات تشمل بعض الأفراد الإيرانيين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك فى أول إجراء من نوعه منذ عام 2013.





وقال الدبلوماسيون، بحسب "روسيا اليوم"، إن من المتوقع أن يوافق مبعوثو الاتحاد يوم الأربعاء على تجميد أصول هؤلاء وفرض حظر على سفرهم، على أن يتم نشر أسمائهم الأسبوع المقبل عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ. ولم يذكر الدبلوماسيون المزيد من التفاصيل كما أحجم الاتحاد الأوروبى عن التعليق. ورفضت إيران مرارا اتهامات الغرب لها بانتهاك حقوق الإنسان.

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