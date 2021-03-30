البيت الأبيض يحث الصحة العالمية على إطلاق مرحلة ثانية للبحث فى منشأ كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى "اليوم الثلاثاء": "هناك مرحلة ثانية فى هذه العملية، نعتقد أنه يجب أن يقودها خبراء دوليون ومستقلون".
وأضافت: "يجب أن يكون لديهم وصول غير مقيد إلى البيانات.. يجب أن يكونوا قادرين على طرح أسئلة على الأشخاص الموجودين على الأرض فى هذا الوقت".
وتابعت: "منظمة الصحة العالمية يمكن أن تتخذ مثل هذه الخطوة".
وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس فى وقت سابق اليوم، أن "المنظمة لا تزال تدرس جميع روايات ظهور فيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى أن "مصدره لم يتم الكشف عنه حتى الآن".
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