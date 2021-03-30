 الإصابات بكورونا بأفريقيا تتخطى 4 ملايين و195 ألفًا  

أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الأفريقي، اليوم الثلاثاء، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و195 ألف إصابة مؤكدة، و112 ألفًا و238 وفاة، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وأوصت "المراكز الأفريقية" - في بيان اليوم - الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الأفريقية" تدعم كافة البلدان الإفريقية في تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القُدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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