دوت الخليج :- تلقى الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز .
وجرى خلال الاتصال بحث مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها ولي العهد السعودي والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة وتحسين جودة الحياة بها وتنفيذ أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، مما سيساهم في استعادة ملايين الهكتارات من الأراضي المتدهورة ، إضافة إلى تحقيق خفض في معدلات الكربون العالمية.
وقد رحب الملك عبدالله بمبادرات سمو ولي العهد ، مؤكدا استعداد الأردن للتعاون مع المملكة لكل ما يحقق لهذه المبادرات أهدافها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.