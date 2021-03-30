الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي

دوت الخليج :- تلقى الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز .

وجرى خلال الاتصال بحث مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها ولي العهد السعودي والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة وتحسين جودة الحياة بها وتنفيذ أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، مما سيساهم في استعادة ملايين الهكتارات من الأراضي المتدهورة ، إضافة إلى تحقيق خفض في معدلات الكربون العالمية.

وقد رحب الملك عبدالله بمبادرات سمو ولي العهد ، مؤكدا استعداد الأردن للتعاون مع المملكة لكل ما يحقق لهذه المبادرات أهدافها.