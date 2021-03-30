الملك سلمان يوجه بسد احتياجات الأردن من الأكسجين

دوت الخليج :- وجه ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالمساهمة بسد النقص الحاد من الأكسجين الطبي ومستلزماته في وزارة الصحة الأردنية وذلك بسبب جائحة كورونا “كوفيد – 19”. وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” الإثنين، سيقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدعم وزارة الصحة الأردنية بالأكسجين السائل وأسطوانات ومنظمات الأكسجين، بالإضافة إلى المضخات الوريدية الرقمية والأجهزة والمستلزمات ذات العلاقة.

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