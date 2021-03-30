بالصور الطريفة.. المصريون يعومون "الفرحة" في قناة السويس

كعادة المصريين في تحويل المحنة إلى فرصة للسخرية من الأحداث التي تمر على البلاد، استغل المصريون حادث السفينة الجانحة في المجرى الملاحي لقناة السويس، لإطلاق النكات وصنع الصور الطريفة المتعلقة بالحادثة وتناولها بشكل كوميدي.

وتداول المصريين عددا من الصور التي تعبر عن فرحهم وفخرهم بعبور السفينة "إيفر غيفن" الممر الملاحي لقناة السويس بعد 6 أيام من الأزمة.

ووضع أحد رواد موقع تويتر صورة السفينة بعد تعويمها مصاحبها بصورة الفنان حسن شاكوش وتعليق: "سالكا وبنسوق الدنيا عن عن ولا لينا مالكة".

فيما فضل آخر السخرية من الآمر على طريقته الخاصة، إذ نشر صورة رجل مصري يحمل السفينة المسببة للأزمة ويعبر بها إلى بر الأمان.

وعبر آخر عن طريق السخرية من الكراكة الصغيرة التي كانت تستخدم لتعويم السفينة العملاقة، بأن الكراكة الصغيرة تمثل السيرة الذاتية عندم يتقدم لوظيفة هي أكبر من إمكانياته.

وشاركت الشعوب العربية، الشعب المصري فرحة تعويم السفينة الجانحة وكان لاعب منتخب مصر وفريق اتحاد جدة السعودي أحمد حجازي جزء من الصور، حيث كتب فيصل الشهري تعليقا مصاحبا الصورة تظهر مدافع منتخب مصر يسحب السفينة لتعويمها قائلا:

"لماذا ذهب حجازي الى مصر؟ لتحريك السفينة الجانحة، صحيح من سماك الهضبة".

فيما حازت صورة أحد عمال هيئة قناة السويس الذين ساعدوا في تعويم السفينة الجانحة، وهو يتكئ على كتفه ويرسم ابتسامة نصر على وجهه، الأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت تعليقا عليها: "لما يقولوا السفينة مش هتتحرر قبل أسابيع وأنت تحررها بعدها بكام يوم وتنام مكانها".

فيما عبر آخر عن فرحته بعد تعويم السفينة ونجاح الكراكات صغيرة الحجم في تعويم السفينة العملاقة بصورة للكراك الصغير وكتب تعليقا عليها: "هنا صدقت حلمي وبدأت.. قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت".