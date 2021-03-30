ترامب يطلق موقعا إلكترونيا خاصا به

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، تعرض الصفحة الرئيسية لموقع 45office.com صورا عديدة لترامب مع شخصيات مختلفة مثل زوجته ميلانيا وأفراد فى الجيش وزعماء دوليين والتقطت جميعها فى عدة مناسبات خلال فترة رئاسته.

وورد فى رسالة على الصفحة: "مكتب دونالد جيه ترامب ملتزم بالحفاظ على الإرث الرائع لإدارة ترامب مع إعطاء دفعة لأجندة أمريكا أولا".



ويضم قسم "من نحن" بالموقع موجزا من 850 كلمة عن فترة ترامب الرئاسية ويسلط الضوء على ما أشار إليها الرئيس السابق كثيرا بوصفها أعظم إنجازاته مثل أمن الطاقة والحدود وتعزيز حلف شمال الأطلسى وتحالفات دولية أخرى وكذلك إدارته لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وكان جيسون ميلر، وهو متحدث باسم حملة ترامب الانتخابية عام 2020 قد قال فى مقابلة مع قناة فوكس نيوز، هذا الشهر إن ترامب سيدشن منصة تواصل اجتماعى خلال ما يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.

وعلقت "تويتر" و"فيسبوك" ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعى حسابات ترامب بعد الهجوم على مبنى الكابيتول فى السادس من يناير الماضى.