استقالة جماعية لقادة الجيش البرازيلى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة البرازيلية استبدال قادة القوات الجوية والبحرية والمشاة فى الجيش، وذلك غداة إجراء الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو تعديلا وزاريا شمل 6 وزراء بينهم وزير الدفاع.





وقالت وزارة الدفاع البرازيلية فى بيان مقتضب الثلاثاء بحسب "روسيا اليوم": "تم إبلاغ القرار خلال اجتماع الثلاثاء مع وزير الدفاع الجديد والتر سوزا براغا نيتو والوزير المنتهية ولايته فرناندو أزفيدو"، من دون تقديم تفاصيل عن أسباب الاستقالات.

وأفادت وسائل إعلام برازيلية، أن القادة الثلاثة استقالوا احتجاجا على قرار بولسونارو المفاجىء الاثنين باستبدال أزفيدو.

وقالت صحيفة "فولبا دى ساو باولو": "للمرة الأولى فى التاريخ، قدم قادة الأفرع الثلاثة للقوات المسلحة باستقالة جماعية بسبب خلاف مع الرئيس".

وأجرى بولسونارو الإثنين تعديلا وزاريا طال وزراء الخارجية والعدل والدفاع إضافة إلى كبير موظفى الرئاسة والمدعى العام.

والأسبوع الماضى، كان بولسونارو أبدل أيضا وزير الصحة إدواردو بازويلو، وهو جنرال فى الجيش يفتقر إلى أى خبرة طبية، بطبيب القلب مارسيلو كيروغا الذى بات رابع وزير صحة منذ تولى بولسونارو الرئاسة.

وتتزايد الضغوط على بولسونارو بسبب الارتفاع الهائل فى الوفيات بفيروس "كوفيد-19" فى البرازيل، حيث تضاعف معدل الوفيات اليومى أربع مرات منذ بداية العام ليصل الى أكثر من 2.600، ما دفع بالمستشفيات إلى حافة الانهيار.

ويعانى الرئيس الذى تنتهى ولايته فى أكتوبر 2022 أيضا تراجعا فى شعبيته وتنامى استياء حلفائه منه سواء فى الكونجرس أو فى أوساط رجال الأعمال بسبب طريقة مواجهته للجائحة التى أودت حتى الآن بحياة 314 ألف شخص فى البرازيل ثانى أكثر البلدان تضررا بالجائحة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.