جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية العُمانية فى بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، عن تضامن سلطنة عُمان مع جمهورية مصر العربية، وتأييدها فى جهودها لحل الخلاف حول ⁧‫سد النهضة‬⁩، عبر الحوار والتفاوض، وبما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح جميع الأطراف.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد صرح اليوم بأن موضوع المياه يشغله ويشغل الجميع، مؤكدًا أن موضوع التفاوض بشأن سد النهضة هو الاختيار الذى بدأت به الدولة. والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بممثلى وسائل الإعلام المحلية والعالمية، خلال مؤتمر صحفى، تطرق إلى عدة موضوعات منها أزمة تعويم السفينة الجانحة وقضية سد النهضة ومشروع تطوير القرى وتطوير السكة الحديد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع مصر فى ملف سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.