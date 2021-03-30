”لوموند”: أوروبا انقسمت على ”سبوتنيك V” 

في الوقت الذي تدعو فيه ألمانيا إلى التعاون مع موسكو في لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا، تعترض باريس بقوة على ذلك وسط انقسام في الاتحاد الأوروبي حول اللقاح المذكور.

وأصدرت صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم الثلاثاء مقالة ذكرت فيها أن وكالة الأدوية الأوروبية لم ترخص حتى الآن استخدام "سبوتنيك V" ولم تبدأ المفاوضات مع الجانب الروسي حول شراء هذا اللقاح، على خلاف ما فعلته مع منتجي بعض اللقاحات الأخرى.

وأشارت المقالة إلى أن الأمور قد تتحرك بسرعة حال الضرورة، فهناك دول عدة في مقدمتها ألمانيا مهتمة بشراء اللقاح الروسي، إلى جانب اهتمام النسما بإنتاجه على أراضيها.

من جانب آخر، يعترض بعض السياسيين الأوروبيين، ومنهم وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، على فكرة تطعيم السكان باللقاح الروسي.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعلنت أن ألمانيا قد تبدأ شراء "سبوتنيك V" بشكل مستقل في حال رفض الاتحاد الأوروبي التوجه إلى موسكو بطلب مشترك لتوريد اللقاح إلى الدول الأعضاء.

وتوقعت وسائل الإعلام أن يتم ترخيص اللقاح الروسي من قبل وكالة الأدوية الأوروبية في مايو المقبل.