الجنائية الدولية تؤيد إدانة زعيم مليشيا سابق بالكونغو بجرائم حرب 

أيدت المحكمة الجنائية الدولية إدانة بوسكو نتاغاندا زعيم مليشيا "اتحاد الوطنيين الكونغوليين" السابق في الكونغو، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعقوبة سجنه 30 سنة.
وقال رئيس قضاة الاستئناف بالمحكمة هوارد موريسون: "بعد رفض كل الأسس التي يقوم عليها الطعن المقدم من نتاغاندا، تؤيد دائرة الاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة".
وسعى محامو نتاغاندا لإلغاء إدانته، قائلين إن "المحاكمة الأصلية كانت مليئة بأخطاء قانونية".
إلا أن قضاة الاستئناف رفضوا كل أسباب الاستئناف البالغ عددها 30 تقريبا والتي أثيرت ضد إدانته والحكم عليه بأطول مدة عقوبة أصدرتها المحكمة.
وصدر الحكم على نتاغاندا في 2019 بخصوص تهم تتعلق بالقتل والاغتصاب وتجنيد الأطفال وغيرها من الفظائع التي ارتكبت عندما كان قائدا عسكريا لميليشيا "اتحاد الوطنيين الكونغوليين" في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية على مدى عامي 2002 و2003.
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