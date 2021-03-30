الكرملين: بوتين يبحث التصعيد بشرق أوكرانيا في اتصال مع ميركل وماكرون 

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأشار الكرملين إلى أن الرئيس بوتين "عبر عن قلقه إزاء التصعيد في منطقة دونباس الناجم عن الاستفزازات من قبل أوكرانيا".

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