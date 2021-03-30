طريقة عمل فطيرة الجبنة الفرنسية اللذيذة جبنة تتمدد شهية ولذيذة

اليوم سنقدم لكي فطيرة الجبنة الفرنسية الشهية، والتي يتم تقديمها في المطاعم الفخمة، سنعلمك كيف تقومين بعملها في المنزل بسهولة وفي أقل من 30 دقيقة، وستكون الفطيرة بالجبنة الشهية التي تتمدد كالجبن في البيتزا وهي ساخنة، سيكون طعمها شهيا ولذيذا وستعجبك بالتأكيد وستشكريني عليها.طريقة عمل فطيرة الجبنة الفرنسية
لعمل فطيرة الجبنة الفرنسية اللذيذة ستحتاجين إلى الوعاء الذي ستعملين به العجينة وستحتاجين إلى مضرب يدوي للخلط، تابعي معي لتتعرفي على مقادير فطيرة الجبنة الفرنسية وخطوات عمل الشطيرة.مقادير فطيرة الجبنة
- 1 عدد من البيض النيء.
- 20 جراما من السكر.
- 4 جرام من الخميرة الفورية.
- 200 جرام من الدقيق (الطحين).
- 3 جرام من الملح.
- 80 مللي من الحليب الدافئ.
- 43 جرام من الزبدة الغير مملحة.
- 1 ملعقة صغيرة من السكر.
- 1 ملعقة صغيرة من المايونيز.
- نصف 1/2 ملعقة كبيرة من البصل الأخضر المفروم.
- 1 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- 1 طبق من الجبنة الموتزاريلا.
- أحضري وعاء وأكسري البيضة عليها.
- أخلطي البيض جيدا بالمضرب.
- ضعي على البيض 20 جرام من السكر.
- ضعي على البيض 4 جرام من الخميرة الفورية.
- قومي بالتقليب جيدا بالمضرب حتى يتجانس الخليط.
- ضعي حوالي 200 جرام أو كوب إلا ربع من الدقيق في خليط البيض.
- ضعي 3 جرام من الملح أو نصف ملعقة من الملح على الخليط.
- أضيفي 80 مللي أو ما يعادل ربع كوب من الحليب الدافئ على الخليط.
- أخلطي الخليط جيدا حتى يبدأ تكون العجين.
- عند تكون العجين قومي بعجنه يدويا أو باستخدام العجانة.
- أضيفي 30 جراما من الزبدة الغير مملحة إلى العجينة.
- قومي بالعجن حتى تتداخل الزبدة مع العجينة.
- استمري بالعجن لمدة 5 دقائق حتى تحصلين على عجينة ناعمة.
- أطوي العجينة للداخل حتى تصبح العجينة مستديرة.
- أدخلي العجينة في الفرن على حرارة 30 درجة مئوية لمدة ساعة.
- في وعاء آخر ضعي 13 جرام من الزبدة.
- أضيفي عليه نصف ملعقة من المايونيز.
- أضيفي على الخليط نصف ملعقة كبيرة من البصل الأخضر المبشور ثم أضيفي ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- قلبي الخليط جيدا.
- أخرجي العجينة من الفرن واضغطي عليها برفق حتى تتخلصي من الغازات.
- قومي بعمل خطوط مربعة في العجينة كما هو موضح في الفيديو أعلاه.
- قومي بدهن العجينة بخليط الثوم.
- أحضري جبنة الموتزاريلا وضعيها بين الخطوط في العجينة.
- ضعي العجينة في الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية حتى تحمر الشطيرة.
وهكذا تكوني قد تعلمتي طريقة عمل فطيرة الجبن الفرنسية، بجبنة تتمدد عند شدها شهية ولذيذة، إذا كنتي تريدين أن تتعرفي على طريقة عمل التشيز كيك في المنزل اضغطي على الرابط طريقة عمل التشيز كيك في المنزل ب5 مكونات فقط، ولتتعرفي على طريقة عمل الدونات في البيت اضغطي على الرابط طريقة عمل الدونات في البيت خفيفة ولذيذة، بصحة وعافية.
- اقوي كريم أساس خافي للعيوب ويوحد لون البشرة طبيعي بدون أي مواد كميائية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل فطيرة الجبنة الفرنسية اللذيذة جبنة تتمدد شهية ولذيذة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.