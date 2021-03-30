الملك سلمان يوجه بسد نقص الأوكسجين في الأردن حيث تصدر هذا الوسم مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر أيضاً عناوين الصحف المحلية, وحيث كان رد أبناء المملكة الأردنية الهاشمية بالتلفظ بكلمات شكر للملكة العربية السعودية قيادتاً وملكاً وشعبا, ويذكر أنه في الأيام القليلة الماضية حصل نقص في أحد مستشفيات المملكة الأردنية الهاشمية في منطقة السلط, وذهب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين إلى مستشفى السلط وأكد على ضرورة محاسبة المقصرين وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في تلك الحادثة.

توصية الملك سلمان بشأن الأردن

وكان قد أوصى الملك السعودي المركز الإغاثي المعروف في العالم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمساعدة في سد النقص الحاصل في المملكة الأردنية الهاشمية بمادة الأوكسجين الطبية وما يتعلق بها من مستلزمات, وسيتم تسليم الدفعات من الأوكسجين الطبي ومستلزماته لوزارة الصحة الأردنية وذلك بسبب جائحة كورونا كوفيد 19 المستجد.

المواد التي أوصى الملك سلمان بتسليمها للأردن

سوف يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإعطاء دعم لوزارة الصحة الأردنية والدعم هو أسطوانات اكسجين وأوكسجين سائل ومضخات وريدية رقمية ومنظمات الأوكسجين وجميع الأجهزة اللازمة لمادة الأوكسجين والمتعلقة بها, ويذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية قام منذ بداية أزمة جائحة كورونا بالتواصل مع وزارة الصحة الأردنية والتنسيق معها للقدرة على تحديد حاجيات وزارة الصحة الطبية وتلبيتها في أقرب وقت وتخفيف أزمة إمدادات الأوكسجين.

أسباب توصية الملك سلمان بمساعدة الأردن

ويأتي هذا الدعم نتيجة امتداد العلاقة الجيدة بين البلدين الأشقاء المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية, ودور الأخوي الذي تقوم به المملكة السعودية بقيادة الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الذي أعلن عن مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر, وقام الملك سلمان بإعطاء أوامر لمسؤولين تنظيم أمور المسجد الحرام بإقامة صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك ضمن ضوابط صحية, والجدير بالذكر ان أغلب الناس يعرفون الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مساعدة أشقائها من العرب, ويقومون أيضاً بمساندة المسلمين في الكثير من بقاع الأرض وذلك من دوافع إنسانية في الملك سلمان.