جدارة للتوظيف الإلكتروني .. تعرف على خطوات التقديم

جدارة للتوظيف الإلكتروني هي عبارة عن منظومة تابعة لوزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، تهدف إلى التوظيف الإلكتروني داخل المؤسسات الحكومية، حيث يتمكن الخريج الجامعي من خلالها وضع السيرة الذاتية الخاصة به، كما تعلن المؤسسات عن حاجتها للوظائف، وتقوم المنظومة بدورها بترشيح الشباب للوظائف المناسبة المُعلن عنها.

خطوات التسجيل في جدارة للتوظيف الإلكتروني

يستطيع الباحثين عن وظائف حكومية في المملكة العربية السعودية من الخريجين السعوديين التسجيل في منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة من خلال الخطوات التالية:

الذهاب مباشرة إلى الرابط الرسمي لمنظومة جدارة الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية. النقر على أيقونة “تسجيل جديد”. من ثم يبدأ المستخدم في ملء البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات الصحيحة، والتي تشمل (رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة، الجنس، وإدخال رمز التحقق المرئي الظاهر على الشاشة). بعد الانتهاء من كتابة البيانات بدقة، يتم الضغط على كلمة “دخول”.

طريقة التقديم على وظائف جدارة

يستطيع الخريج أن يُقدم في منظومة جدارة للحصول على أيًا من الوظائف الحكومية المتاحة من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى منظومة جدارة للتوظيف. ملء كافة البيانات المطلوبة التي تنقسم إلى بيانات شخصية وبيانات صحية عن المتقدم. البيانات العلمية للمتقدم التي تتمثل في شهادة المؤهل الدراسي والدورات التدريبية. إدخال بيانات الاتصال مثل رقم الهاتف الجوال لسهولة التواصل مع المتقدم في حالة العثور على وظيفة مناسبة له. اختيار كلمة مرور. إرفاق المستندات المطلوبة في حالة الرغبة في التقديم على أي من الوظائف المعلن عنها على المنصة من خلال النقر على كلمة “إضافة”. حفظ كافة البيانات والضغط على تقديم الطلب.

كيفية الاستعلام عن الوظائف المتاحة على جدارة

يستطيع المستخدم الاستعلام بشكل دوري عن الوظائف المعلن عنها على منصة جدارة من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على أيقونة “الإعلانات الوظيفية”.

نصائح للحصول على وظيفة عبر جدارة

يجب على الراغب في الحصول على وظيفة من خلال منظومة جدارة إتباع بعض النصائح للحصول على ما يناسبه، والتي تتمثل فيما يلي:

التأكد من تاريخ الإعلان والفترة المحددة للتقديم.

اختيار وظيفة واحدة والتقديم عليها.

رفع الأوراق المطلوبة.

تحديث البيانت بشكل مستمر بما يتوافق مع متطلبات الوظائف.

تقوم المنظومة بترشيح بعض الأشخاص إلى الوظائف المعلن عنها بالاعتماد على سيرتهم الذاتية.

متابعة الإعلانات حتى يتم القبول في إحدى الوظائف الحكومية وإجراء المقابلة الشخصية.