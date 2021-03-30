عروض بنده الأسبوعية 31 مارس 2021 أقوى الحسومات بمناسبة رمضان

عروض بنده الأسبوعية 31 مارس 2021 بتخفيضات كبيرة على السلع المنزلية وكل ما يحتاج إليه المنزل من المواد الغذائية الرئيسية وكذلك المنظفات والتموينات والأجهزة الكهربائية التي تتوفر في فروع هايبر بنده فقط، تبدأ العروض من يوم الأربعاء الموافق 31 من شهر مارس و 18 من شعبان 1442 بالتاريخ الهجري، وتمتد العروض طوال الأسبوع حتى تنتهي في يوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل 2021 و25 شعبان 1442، وبمناسبة بدء التحضير لشهر رمضان المبارك من شراء السلع والمأكولات اللازمة، وفرت هايبر بنده لكل عملائها الكرام في المملكة العربية السعودية الكثير من العروض التي يمكنهم الاستفادة منها. عروض بنده الأسبوعية 31 مارس 2021 عروض بنده الأسبوعية 31 مارس 2021 إليكم أحدث عروض بنده لهذا الأسبوع بالتفصيل: برتقال مصري العصير سعر الكيلو 1.95 ريال.

مكرونة قودي 5 أكياس بسعر 9.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال.

سكر الأسرة 5 كيلو جرامات سعر 2 كيس 18.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال.

جبنة كريم مطبوخة قابلة للدهن من بوك وزن 900 جرام بسعر 29.95 ريال بدلاً من 49.50 ريال.

زيت العربي نباتي أو دوار الشمس 2 حبة 1.5 لتر للحبة بسعر 34.95 ريال بدلاً من 69.90 ريال.

حليب طويل الأجل كامل الدسم أو قليل الدسم كرتونة 12 حبة لتر بسعر 47.95 ريال بدلاً من 58.95 ريال.

حليب مجفف كامل الدسم من أنكور 2.5 كيلو جرام بسعر 47.95 ريال بدلاً من 88.95.

ارز بسمتي باب الهند وزن 10 كيلو جرام بسعر 62.95 ريال بدلاً من 99.75 ريال.

دجاج فقيه مجمد 2 حبة وزن 1100 جرام بسعر 25.95 ريال.

قمر الدين ماركة الوادي چايدا بسعر 5.95 ريال سعودي للحبة.

تفاح فوچي صيني سعر الكيلو 3.95 ريال.

كمثرى كوسكيا اسباني سعر الكيلو 8.95 ريال.

يوسفي مغربي سعر الكيلو 6.95 ريال.

عنب احمر جنوب أفريقي سعر الكيلو 9.95 ريال سعودي.

تفاح حالا إيطالي أو فرنسي سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي. حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية 2021 شهر أبريل

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