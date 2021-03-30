إمكانية إصدار شهادة تأمينات للمنشأة .. تعرف على الخطوات بالتفصيل

إمكانية إصدار شهادة تأمينات للمنشأة من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تقدم الحكومة في المملكة العربية السعودية مجموعة من الخدمات الإلكترونية بهدف التسهيل على المواطنين وتوفير الجهد والوقت الذي يهدر في حالة الذهاب إلى الهيئات والمؤسسات الحكومية لإتمام بعض الإجراءات في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030 م، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا للتقليل من أعداد الإصابات.

طريقة الاستعلام عن إمكانية إصدار شهادة تأمينات للمنشأة

يقوم صاحب العمل داخل المملكة العربية السعودية بالاستعلام عن استخراج شهادة تأمينات من خلال خطوات بسيطة تتمثل في التالي:

الدخول أولاً على الرابط الرسمي الخاص بالموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية . يتم بعد ذلك النقر على أيقونة “إمكانية إصدار شهادة للمنشأة الخاصة”. وأخيرًا الضغط على كلمة “استفسار” لتظهر كافة المعلومات التي يحتاج إليها المستخدم.

خطوات إصدار الشهادة إلكترونيًا

تسهيلاً على المواطنين يمكن إصدار شهادة التأمينات الاجتماعية بشكل إلكتروني بدلاً من الذهاب مباشرة إلى المؤسسة، وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة تتلخص فيما يلي:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. النقر على أيقونة “إصدار شهادة مشترك”. اختيار نوع الشهادة (شهادة أجور مشترك أو شهادة بيان مدد). كتابة البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح. بعد الانتهاء من تعبئة البيانات، يتم النقر على كلمة “إصدار”.

كيفية التأكد من صلاحية شهادة التأمينات

يمكن لأصحاب المنشآت التأكد إلكترونيًا من مدى صلاحية الشهادة التأمينية ومعرفة موعد الانتهاء والتجديد، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية. النقر على “التحقق من شهادة التأمينات”. ملء البيانات التي تشمل رقم الهوية الوطنية للمستخدم. إدخال رمز شهادة التأمينات الاجتماعية المدون أعلاها. تظهر في ثوان معدودة كافة تفاصيل وثيقة التأمينات ومدى صلاحيتها.