الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرة المعرفية ورابط النتائج 1442

نتائج اختبارات القدرة المعرفية، يترقب الطلاب الذين قاموا بأداء اختبارات القدرة المعرفية المقدمة من هيئة قياس المركز الوطني للقياس نتائج الاختبارات وكما أعلن المركز أن نتائج الطلاب سيتم إعلانها فور الانتهاء منها من خلال الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس بمشيئة الله.

اختبارات القدرة المعرفية للطلاب

هي القدرات التي تطلبها المملكة العربية السعودية لتعيين الطلاب خريجي الجامعات في وظائف السعودية الشاغرة حيث تقوم بقياس مستويات الطلاب وقدرتهم على التعامل مع الصعاب التي قد تواجههم وقياس درجة الوعي والتحكم لدى الطالب ومعرفة مهاراته الحياتية ومهاراته العامة حيث تعتبر جميعها نقاط هامة لقبول الطالب في الوظائف الشاغرة المقدم عليها.

وهناك ثلاث أنواع هي أنواع اختبارات القدرة المعرفية هي قدرة لفظية وقدرة مكانية وقدرة استدلالية وقدرة كمية.

نتائج اختبارات قياس القدرة المعرفية

للتعرف على نتيجة اختبار القدرة المعرفية:

فتح موقع بوابة قياس لتسجيل الدخول بها .

كتابة البيانات المطلوبة في كل حقل مخصص لها وبعد ذلك تسجيل الدخول.

على الطالب تحديد نوعية الاختبار المراد الاستعلام عنه والبحث عنه.

عندما تظهر النتائج تظهر في صفحة البحث بعد البحث عنها.

التسجيل في القدرات المعرفية من بوابة قياس

يمكن للطالب لكي سهولة التقديم في اختبارات القدرات المعرفية باتباع التالي:

زيارة بوابة المركز الوطني للقياس الإلكترونية. بعد ذلك يكتب اسم الشخص المستخدم في المربع المخصص وكتابة كلمة المرور في المربع المخصص. يجب على الطالب أن يقوم بتأكيد رمز التحقق وبعدها يضغط على تسجيل. تظهر بعد ذلك مجموعة من الخيارات يختر منها الاختبارات المتوفرة للتسجيل حتى يقوم بتحديد نوعية الاختبار الذي يريده. وبعد الإطلاع على أحكام وشروط البرنامج يوافق عليها. ومن ثم يجب تحديد الموقع الذي يقيم به المسجل وتحديد المركز المراد الاختبار به وفقًا لموقعه وتحديده للميعاد الموافق له. وقبل تأكيد الحجز يجب أن يكون مسددًا لرسوم الاختبار.