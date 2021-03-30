أخبار اليمن : الصحة العالمية ترفد مشافي الحديدة بأدوية للأمراض المزمنة

الصحة العالمية ترفد مشافي الحديدة بأدوية للأمراض المزمنة
رفدت منظمة الصحة العالمية ، 12 مستشفى في محافظة الحديدة، بأدوية وعلاجات للأمراض المزمنة .
وأوضح منسق الطوارئ بالمنظمة مع مكتب الصحة أن المنحة تتكون من أطقم ادوية للأمراض المزمنة، تشمل السكري وارتفاع ضغط الدم وبعض أمراض القلب.
وأشار إلى ان المستشفيات المستفيدة هي الثورة العام و السلخانة العام ومستشفيات مديريات الزيدية، المنصورية، الضحى ، باجل ، الجراحي ، السخنة ، زبيد ، بيت الفقيه ، اللحية، وكمران .
ولفت إلى ان هذه المنحة تأتي في إطار التعاون والشراكة بين منظمة الصحة العالمية ومكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة .
(سبأ)
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