عاجل.. السعودية تؤكد دعمها لمصر والسودان فى ملف سد النهضة

جدة - نرمين السيد - أكدت المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وتؤكد أن أمنهما المائى جزء لا يتجزأ من الأمن العربى، كما تؤكد دعمها ومساندتها لأى مساعٍ تسهم فى إنهاء ملف سد النهضة وتراعى مصالح كل الأطراف.





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