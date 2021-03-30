الضبط والإحضار في دولة الكويت طرق استعلام الضبط والإحضار الكويت

يتم الاستعلام عن الضبط والإحضار في دولة الكويت بالرقم المدني، وهي من الخدمات التي أنشأتها وزارة العدل بالكويت، و وزارة العدل لها أهمية كبرى في جميع البلاد، ومن أهميتها القضاء على النزاعات التي تحدث بين الأشخاص في الكويت.

الضبط والإحضار في دولة الكويت

وأيضاً تقوم بإنشاء الخدمات الإلكترونية التي تسهل على شعب الكويت الكثير من الأمور، وتوفر لهم سبل الراحة وأيضاً توفر لهم الكثير من الجهد والوقت واستغلالهم في شيء آخر كالعمل على سبيل المثال وليس الحصر.

هذه الخدمة أنشأتها وزارة العدل الكويتية، وهي خدمة إلكترونية، وتقوم على خدمة جميع مواطني دولة الكويت أو المقيمين بها دون استثناء.

وهذه الخدمة تأسست على الأوامر التي أصدرت من قبل القضاء، وذلك عن طريق الجهات المتخصصة في مواجهة جميع المتهمين في القضايا المتنوعة مثل مخالفات المرور.

طرق الاستعلام الضبط والإحضار في دولة الكويت

الاطلاع على الإحضار والضبط

طرق استعلام الضبط والإحضار في دولة الكويت بالرقم المدني، يوجد بعض الخطوات التي يفترض اتباعها، لكي يتمكن المواطن الكويتي من الاستعلام، والخطوات هي:

يقوم المواطن بالبحث عن الموقع الإلكتروني لوزارة العدل من هنا .

. ينقر المواطن على الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية.

ثم ننقر على الأيقونة الخاصة بالخدمة المطلوبة.

ولكي يتم الانتهاء من الخدمة وتكون ناجحة يجب عليه ملء البيانات الضرورية في الصفحة المتخصصة بالبيانات.

ثم يقوم بوضع الرقم المدني في المكان المسموح فيه.

ثم يسجل المواطن كلمة السر ويكتبها.

ثم يضغط على أيقونة البحث.

ثم يتم الاستعلام عن الضبط والإحضار بالرقم المدني الذي تم كتابته في البيانات.

الضبط والإحضار من التطبيق الخاص بوزارة العدل

قامت وزارة العدل بإنشاء تطبيق للاستعلام وأيضاً من خلال الرقم المدني، وبعدما أرادت الحكومة مواكبة العصر قامت بإنشاء هذا التطبيق.

أولاً:

يقوم المواطن بالدخول إلي الموقع والتسجيل فيه.

ثم الضغط على الضبط والإحضار.

ثم يقوم بتسجيل الرقم المدني.

ثم يقوم بوضع رمز التحقق.

ثم الضغط على كلمة بحث، وبالتالي معرفة جميع المعلومات الخاصة.

سداد طلبات الضبط والإحضار

يقوم المواطن بالبحث عن موقع وزارة العدل بالكويت.

ثم الضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية.

ثم يضغط على خدمة الدفع الإلكترونية.

ثم الضغط على سداد طلبات الضبط والإحضار.

ثم كتابة الرقم المدني.

ثم الضغط على كلمة بحث.

ويجب إتباع جميع الطلبات والتعليمات عند التسديد.

القضايا المرفوعة

البحث عن موقع وزارة العدل.

الضغط على الاستعلام القضائي.

اختيار نوع الاستعلام.

إدخال الرقم المراد.

الضغط على كلمة بحث، ثم يعرض النتائج المرادة بطريقة مباشرة.