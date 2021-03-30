تذبذب كبيرة فى سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 في سوريا

تختلف أسعار العملات من وقت لأخر ويتم شراء وبيع العملات وفقا لأسعار المرونة و فيما يلي أسباب ارتفاع او انخفاض أسعار العملات عالميا وبالأخص فى سوريا، وتشهد سوريا فى هذه الايام طفرة فى تغير سعر الدولا من حين لاخر، ومن خلال موقعنا ثقفنى سوف نتابع معكم اليوم 30 مارس 2021 سعر الدولار بشكل عام وايضا سعرها فى السوق السودة اليوم.

أسباب ارتفاع او انخفاض العملات

ترتفع أسعار العملات وتنخفض بشكل ملحوظ ومن أسباب حدوث ذلك هو وجود نقص في عملة معينة وزيادة الطلب عليها فيرتفع سعر العملة والعكس صحيح و تؤثر أيضا معدلات التضخم بشكل كبير على ارتفاع وانخفاض أسعار العملات فاذا كان التضخم بسيط فمعناه ان الاقتصاد متوازن اما اذا كان التضخم مرتفع فهذا يعني ضعف الاستقرار الاقتصادي وهذا يعبر عن نقص في قيمة العملة الي يتم تداولها ومن العوامل المؤثرة أيضا على العملات بشكل كبير هي العوامل الاقتصادية مثل أسعار الفائدة ومعدلات التضخم والعوامل السياسية فمثلا البلاد التي تعاني من ظروف سياسية أو حروب تنخفض فيها قيمة العملة والعكس صحيح واذا كان مؤشر الاقتصاد عالي وينمو بصفة مستمرة فتكون قيمة العملة مرتفعة والعكس صحيح هنا أيضا.

سعر الدولار في سوريا داخل السوق السودة اليوم

العملة سعر الشراء سعر البيع الدولار 3800 ليرة 4000 ليرة اليورو 4650 ليرة 4750 ليرة الليرة التركية 480 ليرة 495 ليرة

الدولار في سوريا اليوم

من التقارير الصادرة من الاعلام السوري الذي يوضح لنا أسعار العملات وسعر صرف الدولار في السوق السوداء وفي ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية في سوريا والذي يهتم بالانخفاض في سعر صرف الدولار في سوريا و يترتب على انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء في سوريا إلى انخفاض أسعار السلع ولكن لم يذكر الاعلام السوري ما قيمة هذا الانخفاض لأنه مسموح بالإعلان فقط عن سعر الصرف الرسمي في السوق السوداء في سوريا وهو يساوي 1256 ليرة وهذا انخفاض ملحوظ لسعر الدولار في سوريا حيث انه كان سعر الدولار الواحد يساوي 4000 ليرة سورية و يتترب على هذا الانخفاض اتخاذ الإجراءات الازمة.