نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد الإقامة في الكويت 2021 إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية الكويتية في المقال التالي
يحتاج الوافدين لدولة الكويت عمل تجديد للاقامة بصورة مستمرة في ضوء بعض الشروط والمعايير التي يتم تحديدها من قبل وزارة الداخلية الكويتية، ونقدم لحضراتكم التفاصيل الكاملة والشروط من خلال موقعنا، حيث تم تفعيل رابط إلكتروني من قبل وزارة الداخلية الكويتية لتيسير عملية تجديد الإقامة في الكويت بدون مغادرة المنزل والتعرض للتزاحم والتكدس لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد covide 19 ويمكنكم إتباع الخطوات الموضحة في الموقع لدفع رسوم تجديد الإقامة في الكويت بسهولة ويسر.
رابط رسوم تجديد الإقامة في الكويت 2021
إتاحة وزارة الداخلية الكويتية رابط مباشر ليتمكن من خلالة المواطنين والوافدين من دفع رسوم تجديد الإقامة في الكويت، وذلك عن طريق زيارة الموقع واختيار أيقونة أحدث الخدمات ونقدم لحضراتكم خطوات تجديد رسوم الإقامة
- قم بزيارة موقع وزارة الداخلية الكويتية.
- قم بإختيار أحدث الخدمات أسفل الصفحة.
- قم بالنقر علي خدمة تجديد إقامة أفراد.
- حدد الشخص الذي ترغب في تجديد اقامتة، قم بإدخال كافة البيانات الخاصة بالشخص.
- حدد إسم العائل.
- قم بدفع جميع الرسوم المطلوبة واطبع الإيصال.
- الآن قم بالتوجة الي مقر الهيئة العامة للمعلومات المدنية من أجل الحصول علي طلب بطاقة مدنية.
رسوم تجديد الإقامة في الكويت 2021
يتم تجديد الإقامة في الكويت بدفع مبلغ مالي يتم تحديدة من قبل وزارة الداخلية، ونقدم لحضراتكم هذة الرسوم بالتفاصيل
- تجديد إقامة الزوجة والأبناء تقدر بمبلغ 10 دينار كويتي.
- إقامة العائلين الآخرين تقدر بمبلغ 200 دينار كويتي.
- أما عن تجديد قيمة المادة 18 في الكويت فإنها تبلغ 10 دينار كويتي.
والجدير بالذكر إن موقع وزارة الداخلية الكويتية يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الاخري التي تهدف الي خدمة المواطنين والوافدين، وذلك لمنع التزاحم للقيام بتنفيذ بعض الأعمال الحكومية لمنع إنتشار الوباء المستجد covide 19.
- موعد أول يوم رمضان للعام الهجري 1442 في السعودية وكافة الدول العربية
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسوم تجديد الإقامة في الكويت 2021 إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية الكويتية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.