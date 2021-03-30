موعد هلال شهر رمضان 2021 في جميع أنحاء دول العالم أجمع

موعد هلال شهر رمضان 2021، مركز الفلك الدولي أعلن عن موعد رؤية هلال شهر رمضان 1442 في يوم الاثنين 12 أبريل في جميع مناطق العالم، ووضح مركز الفلك الدولى أن معظم الدول سوف تتحرى رؤية الهلال في يوم الاحد الموافق 11 أبريل نظراً لغياب الهلال قبل غروب الشمس، وتوجد بعض الدول يمكنها رؤية الهلال بالتلسكوب والعين المجردة وبعض الدول لا تستطيع أن تراه في نفس اليوم فيجب أن تكون حالة الغلاف الجوي شفافة وفي حالة صفاء تام لعملية الرصد الصحيحة.

موعد هلال شهر رمضان 2021

صرح المدير الرسمي لمركز الفلك الدولي السيد محمد عودة بأن موعد شهر رمضان المبارك في يوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل بمشيئة الله، وتبين أن كل الدول أن شهر شعبان ثلاثين يوما بالتمام، فاللهم بلغ المسلمين الشهر الكريم أولاً ثم تسلمه منهم كاملاً متقبلاً، فهذا الشهر المبارك ينتظره العالم أجمع نظرأ لقدسيته والخير والرحمات التي يجدها المسلم في هذا الشهر عن باقي الشهور فالله سبحانه وتعالى يبارك في الصحة والوقت ويوفر الخير.

تصريحات محمد عوده مدير مركز الفلك عن رؤية هلال رمضان

وضح مدير الفلك أن الدول التي سترى هلال رمضان يوم الاثنين هي معظم دول العالم الإسلامي ولكن سيجدون مشكلة في رؤية الهلال بالعين المجردة ولكن يمكن استخدام التلسكوب فقط وسيجدون صعوبة في بعض الدول مثل السودان والجزائر وليبيا لذلك فرؤية هلال شهر رمضان 2021 ستتم في يوم الاثنين في معظم غالبية الدول الإسلامية ومن المتوقع بداية شهر رمضان في يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل.