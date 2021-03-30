نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء صرف بدل التعطل عن العمل في الأردن بنسبة 70% عبر برنامج مساند في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعلن لكم خطوات التسجيل في بدل التعطل عن العمل 2021 في الأردن من خلال برنامج مساند والذي تم الإعلان عنه من خلال المؤسسة العامة التابعة للضمان الاجتماعي لدولة الأردن، ويأتي ذلك قبل بداية شهر رمضان الكريم، وبعد الظروف التي مر بها العالم من توقف الكثير من الأعمال بسبب انتشار الفيروسات التي ترتب عليها أثار سلبية في جميع الدول، وهو ما دفع الحكومة الأردنية بالإعلان عن بدء تلقي طلبات تسجيل المواطنين ضمن قائمة المستفيدين من الدعم، بالإضافة إلى الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها مؤسسة الضمان الاجتماعي.

التسجيل في بدل التعطل عن العمل بالأردن



للاستفادة من بدلات العطل وغيرها من الخدمات وضعت المملكة الأردنية الهاشمية بين أيدي مواطنيها رابط رسميا وهذه الخطوات المتبعة:

الدخول إلى موقع مؤسسة الضمان الاجتماعي الإلكتروني

اختيار الخدمة التي تريد الاستفادة منها الموجودة ضمن الخدمات الإلكترونية.

لكل من يسجل لأول مرة لابد من تسجيل كافة البيانات للاستفادة من المزايا.

للحصول على البدلات والرواتب يجب الدخول للحساب الخاص بالشخص.

صرف بدل التعطل 2021 في الأردن



مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، قررت قررت مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن في سنة 2021 أنها سوف تقوم بتلبية جميع احتياجات المستفيدين، وأن بدل التعطل سيكون هذه المرة بنسبة 70% بالمقارنة مع السنة الفارطة التي كانت 50% وذلك من الأجر الشامل للمستفيد مما يعني أنها ب ر200 دينار كحد أدنى في حين لم تتجاوز 150 دينار السنة الفارطة، و ب 500 دينار كحد أقصى بدل من 350 دينارا بالمقارنة مع السنة الفارطة أيضا.

كما أقرت المؤسسة بأن 45 ألف هو عدد المستفيدين الذين سوف تقدم لهم تلك البدلات، وأنها سوف تقوم بإيداع البدلات الخاصة بالعطل في حساب كل المستفيدين خلال الأيام المقبلة وذلك بعد إعداد قائمة المستحقين.

وزارة العمل الأردنية

وتعد تلك الخطوة التي قامت بها وزارة العمل الأردنية من أجل مساعدة المواطنين الذين لا يجدون عمل، وذلك حيث يقدم لهم الدعم المادي الذي يساعدهم حتى يجدون العمل المناسب لهم، بالإضافة إلى أنه تم زيادة الدعم بهذه الدفعة بعد أن أصيب العالم بفيروس كورونا والذي جعل الكثير من الأعمال تتوقف مؤخرا.