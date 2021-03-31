أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجرية 2021 ميلادية، واستعداداً لاستقبال الشهر الفضيل، ونتيجة لاستمرار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع دول العالم، حيث من المتوقع أن تبدأ الموجة الثالثة من موجات تلك الجائحة مع دخول شهر رمضان المبارك في النصف الأول من شهر أبريل المقبل، فقد أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن الإجراءات الاحترازية التي سوف يتم اتخذها في شهر رمضان المبارك للأنشطة الخاضعة لها وتحت أشرافها وهو ما سوف نتناوله خلال السطور المقبلة.

الشؤون البلدية تعلن الاجراءات الاحترازية للأنشطة الخاضعة لها في رمضان وعيد الفطر المبارك:-

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأنشطة الخاضعة لها والتي سوف تراقبها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك حول الالتزام بالإجراءات والتدابير الصحية التي أعلنت عنها الجهات الصحية لمواجهة الموجة الثالثة من موجات جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، والانشطة التي سوف تخضع تحت إشراف القطاع البلدي في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر هي:-

· تحديد منافذ الدخول والخروج للحدائق الكبيرة.

· تكثيف الجولات الرقابية على الحدائق العامة وسط التجمعات في الحدائق العامة والملاعب الملحقة بها.

· تكثيف الرقابة على مراكز التسوق والمولات مع السماح لهم بتمديد أوقات العمل في مراكز التسوق والمولات لتصل إلى 24 ساعة.

· ايقاف بوفيهات الفطور والسحور في المطاعم.

· سيتم اجراء جولات رقابية على أسواق الملابس والأزياء ومحلات المواد الغذائية والجملة والتجزية …….. إلخ.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان بأنها سوف تتخذ اجراءات صارمة بحق المخالفين للأجراءات والتدابير الاحترازية التي وضعتها الجهات الصحية لمواجهة تفشى جائحة كورونا في المملكة، حيث شهدت الاعداد في الايام الأخيرة تزايداً، ولهذا فسوف يتم مواجهة كل من يخالف هذه الاجراءات بحزم، سواء أكان المخالف من المواطنين أو المقيمين على أرض المملكة.

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