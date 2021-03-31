ميركل: سنتغلب على وباء كورونا خطوة بخطوة

جدة - نرمين السيد - وقالت إن ألمانيا ستقيد استخدام لقاح كورونا من شركة "أسترازينيكا" لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما والمجموعات ذات الأولوية القصوى.

وتأتى هذه الخطوة المتفق عليها مع الولايات الفيدرالية الست عشرة، عقب توصية لجنة اللقاحات المستقلة واستجابة لتقارير جديدة عن اضطراب دم دماغى نادر ويمكن أن تتحول إلى انتكاسة شديدة لحملة التطعيم فى البلاد.

وقالت ميركل: "كل شىء يقوم على مبدأ واحد وهو الثقة".

وصرحت بأن إرشادات "أسترازينيكا" الجديدة سيكون لها آثارها على برنامج التطعيم.

وأوضحت أنها مستعدة لتلقى لقاح "أسترازينيكا"، وقالت: "عندما سيحين دورى سأتلقى "أسترازينيكا".