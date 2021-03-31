بسبب الورفلى.. إعفاء رئيس النيابة العسكرية الكلية فى بنغازى من مهامه

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أعفى رئيس النيابة العسكرية الكلية بنغازى من مهامه لمخالفته تعليمات تتعلق بتصريحات خاطئة حول الوضع الصحى للقائد الميدانى بالقوات الخاصة، المقدم محمود مصطفى الورفلى، الذى قتل قبل أيام.

وقتل الورفلى بعد تعرض سيارته لوابل من الرصاص بالقرب من جامعة العرب الطبية فى بنغازى، فيما أصيب شقيقه فى الهجوم، ونقل إلى العناية المركزة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت الورفلى فى ديسمبر 2019 على قائمتها الخاصة بالعقوبات، متهمة إياه بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.