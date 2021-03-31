آخر مستجدات قرارات وزارة التعليم السعودية بشأن مواعيد الاختبارات بعد الفطور أو السحور للفصل الثاني 1442

صدرت آخر مستجدات قرارات وزارة التعليم السعودية بشأن الاختبارات النهائية وتقديم موعدها الأخير، وقد طالب الكثير من أولياء الأمور والمعلمين والطلاب بتقديم الاختبارات لتكون قبل شهر رمضان المبارك، لكن جاء التقديم مع بداية شهر رمضان المبارك، وهناك مطالبات من البعض بجعل مواعيد الاختبارات النهائية بعد صلاة الفجر، وتكون قبل رمضان بأيام قليلة، لكن الأمر الملكي قد صدر كما علمنا، وسنتعرف علي تفاصيله الآن مع أحدث أوامر وزير التعليم السعودي.

تسائل البعض بشأن نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية الوطنية، وقد أكدت وزارة التعليم، أن نظام سير الاختبار النهائي سيكون كالفصل الدراسي الأول، وسيمكنكم الحصول علي اختبارات عن بعد عبر منصة مدرستي التعليمية، وسنتابع معكم الاختبارات عن قرب وتصحيح اختبار كل طالب بكافة المراحل سينتهي قبل عيد الفطر المبارك من أجل الحصول علي النتائج والاطمئنان.

أوامر وزير التعليم لتطوير آلية الدراسة

أعلن وزير التعليم السعودي المستجدات، وقد ذكر السيد الوزير ضمن آخر مستجدات قرارات التعليم السعودي، إعلان تحويل العام الدراسي إلى ٣ فصول بدلاً من اثنين، كما تم تأكيد تدريب طلاب الجامعات إلزامياً لمدة ٦ أشهر قبل التخرج، بجانب العمل علي توسع المجال في التعليم المشترك للابتدائي، وذلك يتضح لنا من البيان الآتي والذي جاء في الصحف الرسمية بالمملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، ونتعرف من التقويم مواعيد الاختبارات التي يرغب الكثيرين في تغيرها.

ذكر الدكتور حمد آل الشيخ آخر المستجدات قبل نهاية الفصل الثاني، وذكر أن منصة مدرستي التعليمية استقبلت 98% من نسبة الطلاب الكلية خلال مرحلة الفصل الأول، وكانت النسبة المتوقعة 70% فقط، ومع هذا التطور الملحوظ قد قررت الوزارة تطوير المنصة لتظل مستمرة للطلاب.

آخر مستجدات وزارة التعليم السعودية

أحدث قرارات وزارة التعليم السعودية بشأن الاختبارات عن طريق خادم الحرمين الشريفين بنفسه، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين تقديم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد أن جاء أمره الكريم بتقديم الاختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي للطلاب والطالبات للمرحلة الابتدائية 1 / 9 وللمرحلتين المتوسطة والثانوية 6 / 9 وأن تنهي مؤسسات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني اختباراتها قبل بداية إجازة عيد الفطر.

جدير بالذكر أن مواعيد الاختبارات تم إعلانها للجميع عبر منصة مدرستي، التي تستقبل الطلاب حضورياً في أواخر أيام الفصل الثاني، وسيمكنكم الحصول علي إجازة أخر العام مع إجازة عيد الفطر المبارك هذا العام، ومن لدية أية أقتراحات بشأن قرارات وزارة التعليم السعودية يمكنه تركها في التعليقات.