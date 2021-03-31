مسابقة مدرستي تبرمج 2021 رابط ومراحل بداية المسابقة

مسابقة مدرستي تبرمج هي أحد مرتكزات رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتهدف إلى التعزيز الثقافي البرمجي الحاسوبي واستخدامه في تنمية مهارات الطلاب والطالبات. أطلقت وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع منصة مايكروسوفت مسابقة وطنية رقمية مدرستي تبرمج في ظل الحرص على خلق بيئة تنافسية في مجال التقنية والبرمجة، وذلك بعد ضمان تمتع المملكة العربية السعودية بالبنية الرقمية القوية التي تساهم في التسريع من عملية التحول الرقمي، وتهدف مسابقة مدرستي تبرمج إلى تهيئة الطلاب إلى المنافسة المحلية والدولية للدخول في منظومة المعرفة العالمية.

مسابقة مدرستي تبرمج 2021

تهدف مسابقة مدرستي تبرمج إلى:

مضاعفة الطاقة التنافسية لدى الطلبة من خلال التعلم الممتع.

صناعة مستقبل رقمي فعال.

نشر وتوظيف ثقافة البرمجة الحاسوبية في تطوير مهارات الطلاب.

اكتشاف المواهب في مجال برمجة الحاسوب من الطلاب والطالبات والمعلمين.

استثمار المواهب في صناعة حاضنة رقمية متعددة الموارد.

اكتساب المهارات مثل البحث والاكتشاف والابتكار.

تغيير المفهوم الخاطئ السلبي عن البرمجة.

زيادة المشاركة بين الطالب والمعلم وولي الأمر.

تنمية مهارات الطالب بما يحقق له النجاح في القرن ال 21.

زيادة الفرص للدخول في منظومة المعرفة العالمية من أجل تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

مراحل مسابقة مدرستي تبرمج

المرحلة الأولى من مسابقة مدرستي تبرمج هي مرحلة الفصل الدراسي الحالي، وتتمثل المهمة في تفعيل ساعة برمجة في مدارس التعليم العام باستخدام البلوكس البرمجية، أو بكتابة لغة بايثون مباشرة، من أجل القيام بالمهام المطلوبة في برنامج ماين كرافت. ويسمح بالمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج لكلا من؛ إدارات التعليم، المدارس، المعلمون والمعلمات.

المرحلة الثانية خلال الفصل الدراسي القادم، وتتمثل المهمة في عمل مشاريع التصميم الإبداعي في مدارس التعليم العام، والفئات المشاركة هي المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات. “المشاركة في المرحلة الأولى شرط للمشاركة في المرحلة الثانية”.