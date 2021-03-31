منصة مدرستي التعليمية رابط madrasati sa للحصص والواجبات تسجيل دخول منصتي 1442

منصة مدرستي التعليمية تسجيل الدخول لليوم الرابع بالأسبوع الحادي عشر، تستقبله المنصة منصتي الإلكترونية عبر madrasati sa، وذلك لرصد الحضور من الطلاب استعداداً لقرب الاختبارات النهائية، كما أكد وزير التعليم السعودي علي ضرورة الاهتمام بالحضور في الفترة الأخيرة خصوصاً بعد تقديم فترة الاختبارات النهائية من الوزارة، ونوفر لكم الآن رابط منصتي للدخول.منصة مدرستي التعليمية حصص اليوم
أعلنت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية (التعليم المستمر) من الأسبوع الحادي عشر للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، ونرفق لكم جدول الحصص الخاص باليوم.
أرفقنا بين أيديكم جدول الحصص لليوم قبل الأخير بالأسبوع الحادي عشر، ونوفر رابط المنصة من أجل الدخول لتسجيل الحضور بكل سهولة.رابط منصتي madrasati
يمكنكم بكل سهولة تسجيل دخول مدرستي، وذلك عن طريق الخطوات الآتية:
- يجب تسجيل دخول منصة مدرستي توكلنا الإلكترونية.
- يتم تحديد خيار الدخول بالحساب الخاص بك مايكروسوفت.
- يتم كتابة البيانات المطلوبة كاملة، والضغط علي دخول.
- يجب عدم نسيان كتابة رمز التحقق.
- المنصة madrasati واجبات منصتي.
وفرت وزارة التعليم السعودية واجبات الطالب من أجل تقيم المستوي، وذلك يكون عن طريق الخطوات التالية:
- دخول المعلم والطالب إلى المنصة التعليمية رابط رسمي.
- يجب أن يتم الضغط على تسجيل دخول.
- يقوم بالضغط على أداة الإحصائيات السريعة، ثم نقوم بالضغط على المقررات.
- يقوم بالضغط على هذا التسلسل التعليمي الموضح أمامكم.
- يقوم بإجراء إدخال اسم الواجب.
- يقوم بكتابة مصادر الكتاب مثل كتاب المعلم أو الطالب.
أكدت وزارة التعليم، أن عملية تقيم الطلاب القائمة علي الواجبات توفر لكم مزايا كثيرة، أهمها هو الاستعداد الجيد للاختبارات، وبذلك أرفقنا إليكم منصة مدرستي رابط تسجيل الدخول والواجبات.
- اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً
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