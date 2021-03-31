تصفيات المونديال.. سباعية وثمانية وماكينة رونالدو "تدور"

شهد الثلاثاء مهرجان أهداف في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث سحقت بلجيكا روسيا ضيفتها البيضاء بنتيجة 8-صفر واكتسحت هولندا جبل طارق خارج الديار بسباعية نظيفة.

واستغلت تشكيلة من الصف الثاني لمنتخب بلجيكا فرصة نادرة للعب في المنتخب الأساسي، لتثير إعجاب المدرب روبرتو مارتينيز وتسحق روسيا البيضاء.

وحذر مارتينيز لاعبيه قبل المباراة من أن مشاركتهم في بطولة أوروبا ليست مضمونة، ليهز ميشي باتشواي وهانز فاناكن (ثنائية) ولياندرو تروسار (ثنائية) وجيريمي دوكو ودنيس برات وكريستيان بنتيكي الشباك، بعد أن أراح المدرب كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو ودريس ميرتنز.

ورفعت بلجيكا رصيدها إلى 7 نقاط من أول 3 مباريات في المجموعة الخامسة، بينما تجرعت روسيا البيضاء أول هزيمة بعد أن استهلت مشوار التصفيات بالفوز 4-2 على إستونيا مطلع الأسبوع.

وتحتل جمهورية التشيك المركز الثاني بأربع نقاط عقب الخسارة صفر-1 أمام ويلز، التي تتساوى في رصيد النقاط مع روسيا البيضاء.

وفي مباراة أخرى، سجلت هولندا 6 أهداف في شوط واحد لتكتسح جبل طارق بنتيجة 7-صفر.

وافتتح التسجيل للضيوف ستيفن برخيس في الشوط الأول، ثم أضاف لوك دي يونغ وممفيس ديباي (هدفين) وجورجينيو فينالدوم ودونيل مالين ودوني فان دي بيك 6 أهداف في الشوط الثاني، من بينها 4 أهداف في 9 دقائق.

وتقدمت هولندا إلى المركز الثاني في المجموعة السابعة ولها 6 نقاط من 3 مباريات، متأخرة بفارق نقطة واحدة عن تركيا المتصدرة التي تعادلت بشكل مفاجئ 3-3 مع ضيفتها لاتفيا.

وافتتح كريستيانو رونالدو سجل أهدافه في مشوار تصفيات كأس العالم الحالي، عندما قلبت البرتغال تأخرها أمام لوكسمبورغ خارج الديار إلى فوز بنتيجة 3-1.

ودخلت لوكسمبورج المباراة منتشية بالفوز 1-صفر على مضيفتها أيرلندا وتقدمت بشكل مفاجئ على بطلة أوروبا بضربة رأس بعد مرور نصف ساعة، سددها جيرسون رودريغيز المولود في البرتغال.

واقتربت البرتغال من التعادل في مناسبتين قبل أن يسجل ديوغو جوتا من ضربة رأس في نهاية الشوط الأول.

ووضع رونالدو، البرتغال في المقدمة في بداية الشوط الثاني بعد عمل رائع من جواو كانسيلو، ثم عزز البديل جواو بالينيا تقدم "برازيل أوروبا" في الدقيقة 80 بضربة رأس بعد ركلة ركنية.

وبهذا الانتصار تتصدر البرتغال المجموعة الأولى بـ7 نقاط من 3 مباريات بالتساوي مع صربيا، بينما تحتل لوكسمبورغ المركز الثالث بثلاث نقاط.