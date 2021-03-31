السعودية تصدر قرارات جديدة بشأن العمالة الوافدة والمنزلية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "عكاظ" أتاحت وزارة التجارة بالمملكة استخدام عبارة "نقل خدمات" بدلا من عبارات "للبيع، للشراء، للتنازل"، كما اشترطت إطلاق لفظ "عامل أو عاملة" بدلا من "خادم أو خادمة".

ومنعت أن يتضمن الإعلان نشرا لبطاقة هوية أو إقامة أو صور أو أية بيانات شخصية أخرى للعمالة الوافدة المنزلية ومن فى حكمهم، مشددت على ألا كما يتحمل العامل أى تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة بأى حال من الأحوال.

وأفادت وزارة التجارة السعودية بأنه يجب أخذ موافقة العامل قبل نقل الخدمة، وألا يحتوى الإعلان على إشارة إلى تلقى ناقل الخدمة مبالغ مالية لنقل الخدمات.