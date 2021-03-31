دعا الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك، الأميركيين إلى الانتقال إلى مدينة "ستاربيز" التي ينوي إنشاءها في ولاية تكساس.
وأغرى الملياردير الأميركي من ينتقل إلى مدينته المستقبلية، بإمكانية الحصول على فرص للعمل في شركة "سبيس إكس".
وقال ماسك في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، الثلاثاء: "يرجى التفكير في الانتقال إلى ستاربيز في تكساس وتشجيع الأصدقاء على القيام بذلك".
وتابع: "تنمو احتياجات التوظيف الخاصة بسبيس إكس للمهندسين والفنيين والبنائين وموظفي الدعم الأساسيين من جميع التخصصات بسرعة".
وأضاف ماسك في تغريدة أخرى: "ستنمو ستاربيز بعدة آلاف من الأشخاص خلال العام أو العامين المقبلين".
وكان ماسك أعلن في وقت سابق أنه بصدد إنشاء مدينة جديدة في ولاية تكساس الأمريكية، تحمل اسم "ستاربيز".
وقال إن المدينة ستكون أكبر بكثير من قرية بوكا تشيكا، حيث تقع منصة إطلاق صواريخ تابعة لشركة "سبيس إكس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيلون ماسك.. دعوة "مغرية" للمعيشة والعمل في "مدينته" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.