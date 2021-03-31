البرازيل تئن تحت وطأة كورونا .. قفزة غير مسبوقة فى أعداد الوفيات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل ما يقرب من 85 ألف إصابة جديدة بوباء "كوفيد 19" لتبلغ حصيلة الإصابات 12 مليونا و658 ألفًا و109 حالات.

وتأتى البرازيل فى المركز الثانى على مستوى العالم، من حيث أعداد الإصابات والوفيات بـ فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.