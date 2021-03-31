كيفية تسجيل الاختبارات النهائية 1442 ورابط منصة مدرستي وموعد اختبارات الفصل الثاني

تسجيل الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني بعد تحديد مواعيد اختبارات المراحل الدراسية الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وذلك بعد القرارات الأخيرة لوزارة التربية والتعليم بتنفيذ القرارات الملكية بتقديم المواعيد المقررة لها، ويقوم الطلاب بشكل يومي الاستذكار وحضور دروس منصة مدرستي التعليمية بشكل يومي مع الرغبة في التعرف على موعد اختبارات إتمام الفصل الدراسي الثاني وكيفية التسجيل فيها.

القرارات الملكية العليا في شأن التعليم

موعد الاختبارات النهائية 1442

بأوامر ملكية عليا استجابة لمطالبات الطلاب وأولياء الأمور بعموم المملكة تقرر أن يتم تقديم مواعيد الاختبارات لجميع الطلاب بكافة المراحل الدراسية، المرحل الابتدائية والمتوسطة وايضا الثانوية، لما قبل رمضان وتستمر حتى بدايات الشهر الكريم، وتقوم الجامعات والكليات المختلفة بالإعلان عن آلية الاختبارات فيها حسب كل جامعة على أن تنتهي جميع الاختبارات قبل عيد الفطر المبارك، ومن المقرر لها أن تبدأ في منتصف شعبان لحين تحديد اليوم تحديدا فيما بعد.

المرحلة الابتدائية المرحلة المتوسطة والثانوية تنتهي الخميس 13 أبريل 2021 – 1 رمضان 1442 تنتهي في 17 رمضان 1442 – 18 أبريل 2021

تكون اختبارات الكليات حسب حالة كل جامعة وتنسيق المواد الدراسية فيها على أن تنتهي جميعها قبل عيد الفطر المبارك.

ويكون متوقع لموعد بداية امتحان الطلاب في منتصف شهر شعبان 1442 على أن يستعد كل طالب بالمراجعة من خلال المكتبة الإلكترونية لفيديوهات شرح منصة مدرستي السابقة، والتأكد من الحساب الخاص للطالب مع الالتزام بجدول الاختبار المطلوب والتقيد بموعد بداية الاختبار ونهايته، ويقوم المعلمين بالدخول عبر حسابهم الخاص على المنصة لرفع نتائج الطلاب على نظام نور ليتم الإعلان عنها فيما بعد.

تسجيل الاختبارات النهائية للطلاب على مدرستي

لابد أن يكون الطالب مسجلا أولا في مايكروسوفت تيمز في منصة مدرستي للاختبارات الإلكترونية. يتم الدخول بالحساب الشخصي للطالب. يتم كتابة الرقم السري. لابد من الالتزام بموعد بداية الاختبار ومدة الاختبار المحددة. لابد من حفظ الاختبار قبل الخروج.

خطوات تسجيل دخول الاختبار النهائي

وتعلن وزارة التربية والتعلم العد التنازلي للاختبارات النهائية التي يشير إلى أن الاختبارات تبدأ بعد 13 يوم من الآن، ويتابع الطلاب الدروس اليومية من منصة مدرستي ويتابعوا الاستذكار الجيد استعدادا لساعة الاختبار، ويعتبر نظام نور التعليمي هو البوابة الأولى للإعلان عن النتائج، الابتدائية والمتوسطة والثانوية، برقم الهوية الوطنية والرقم السري للطالب أو ولي الأمر بسرية تامة وسرعة كبيرة.